Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.163 кг
Секция перфорированная 4х местная, сварная
Стол Eliot, белое стекло/ белый каркас
Стул 239R экокожа Grey/ черные ножки
Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая
Стул UNO, бежевый, черные ножки
Пуф Келон, бирюзовый
Барный каркас Китана
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис