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Бокал для вина 220 мл хр. стекло Style Adagio - фото 1Бокал для вина 220 мл хр. стекло Style Adagio - фото 2

Бокал для вина 220 мл хр. стекло Style Adagio

Артикул: CH-043-905
16 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.192 кг
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