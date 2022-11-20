Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.192 кг
Торшер Miraggio
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка беж
Диван Murom
Диван глубокий Берг
Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый
Стул 239 микровелюр оливковый/ ножки черные
Стул Chilli Q, серый велюр/ белый каркас
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис