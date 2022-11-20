Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.294 кг
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная
Стул пластиковый One Shot на полозьях
Стул офисный Simona розовый
Стул Siattle V, серый велюр/ черный каркас
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый
Стул полубарный Berg, бархат зелёный
Люстра потолочная Томми, матовый хром, 3 светильника
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис