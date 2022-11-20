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Бокал для вина 280 мл хр. стекло Etna RCR - фото 1

Бокал для вина 280 мл хр. стекло Etna RCR

Артикул: CH-037-975
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.294 кг
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