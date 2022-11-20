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Диван Barbs двухместный
Ковер CHAMPS 2900x2000
Диван 2-х местный Сиена
Матрас Classic стандарт, 2000x1800
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x800
Стул Оскар велюр сине-зеленый
Стеллаж Акалпер
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис