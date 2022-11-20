Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.217 кг
Стул Премьер, кожзам
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Кресло Orfei, коричневый
Диван угловой JIMI, горчичный
Стул Solar, красный
Картина AM6-046
Кровать детская Polini kids Simple 101, натуральный белый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис