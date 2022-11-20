Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.203 кг
Стол Дувр
Стол Лофт-2, светлый орех, черный
Ортопедическое кресло БЕРГАМО
Кровать SleepBox Velvet Yellow
Стул пластиковый Ginevra, терракота
Турецкий ковёр «RIPMOS»
Подвесной светильник Альенде, белый хром, 75 Вт
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис