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Бокал для вина 300 мл хр. стекло Style TimeLess - фото 1Бокал для вина 300 мл хр. стекло Style TimeLess - фото 2

Бокал для вина 300 мл хр. стекло Style TimeLess

Артикул: CH-043-880
4 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.217 кг
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