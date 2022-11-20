Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.217 кг
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Диванная секция 3-х местная Квадрато Стандарт
Кресло Rio M, черная кожа
Стол обеденный Догу
Стул Perfecto, бирюзовый
Бра Croco, черный/ латунь
Комод Берген, акация
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис