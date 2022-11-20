Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.202 кг
Накладной светильник Lightstar Rullo Big
СТУЛ EAMES M СИРЕНЕВЫЙ
Модульный диван Insula 450B
Стул Brandy белая галька, фактурный велюр/ белый каркас
Стул барный William, бархат серый / черный конус
Люстра деревянная Орлеан, 2 лампы, Венге Хром
Стол раздвижной Вейв, дуб натуральный + черный, массив
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис