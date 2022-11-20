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Бокал для вина 380 мл хр. стекло Luxion Aria - фото 1Бокал для вина 380 мл хр. стекло Luxion Aria - фото 2

Бокал для вина 380 мл хр. стекло Luxion Aria

Артикул: CH-043-916
4 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.202 кг
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