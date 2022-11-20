Товар в корзине. Перейти
Бокал для вина 410 мл хр. стекло WineDrop RCR - фото 1

Бокал для вина 410 мл хр. стекло WineDrop RCR

Артикул: CH-038-663
17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для вина 570 мл хр. стекло WineDrop RCR
Бокал для вина 570 мл хр. стекло WineDrop RCR
Следующий Бокал для вина 330 мл хр. стекло WineDrop RCR
Бокал для вина 570 мл хр. стекло WineDrop RCR

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Виота 223, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
15

Стул Виота 223, тёмно-серый

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, черный / кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
13

Стул СМАРТ, черный / кофейный

Барный стул Time Gray VintageНастоящее фото товара Барный стул Time Gray Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Барный стул Time Gray Vintage

В наличии 36 шт.
Комплект мебели Палантина, бежевыйНастоящее фото товара Комплект мебели Палантина, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
168 090
Оптовая цена
16

Комплект мебели Палантина, бежевый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Пуф квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
16

Пуф квадратный

Стул полубарный Richard, замша бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Richard, замша бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
33 900
Оптовая цена
12

Стул полубарный Richard, замша бежевый

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
4

Кровать куб Метис