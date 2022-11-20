Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.139 кг
Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный
Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800
Стул обеденный Eiffel хромированный, с черной подушкой
Стол Лофт Sallermo с керамической столешницей
Современный диван Бьорн
Стул Лион Страйпс велюр зеленый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис