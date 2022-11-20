Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.131 кг
Стул Валенсия NEW, бежевый
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Табурет Лофт, черный каркас, белая экокожа
Стул Eames DSW темно-серый
Кресло офисное Парламент, пластик
Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /белый каркас
Стул полубарный Carol, латте
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис