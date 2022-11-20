Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05
Кресло компьютерное Lotus S13 экокожа красный
Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый
Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Kenner 131S микровелюр капучино/ ножки белые
Стол Boden, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черный
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис