Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.173 кг
Вешалка напольная Six-ray светлый орех
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner коричневый
Стул обеденный Viva темно-серый x2
Диван-кровать Портленд 4, угловой правый, серый
Кресло Rio M, Экокожа бежевая
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис