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Бокал для вина 670 мл хр. стекло Luxion Invino - фото 1

Бокал для вина 670 мл хр. стекло Luxion Invino

Артикул: CH-043-935
2 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.177 кг
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