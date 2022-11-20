Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.177 кг
Часы настенные Бэтчасы
Стойка Бремен 110
Стул барный Бри черный
Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, бежевый
Стул Инфинити металличекий, золотой, кожанная подушка
Кресло поворотное Delfin, бордовый, ткань
Стол Лофт Фостер
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис