Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.26 кг
Барный стол Мохито белый
Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м
Стул Элис
Стул пластиковый Moon, белый, красный
Стул William ромб бархат зелёный
Торшер Croco, латунь, 5 светильников
Стул Летиция
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис