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Бокал-флюте для шампанского 130 мл хр. стекло Style Opera - фото 1Бокал-флюте для шампанского 130 мл хр. стекло Style Opera - фото 2

Бокал-флюте для шампанского 130 мл хр. стекло Style Opera

Артикул: CH-044-157
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.169 кг
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