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Бокал-флюте для шампанского 160 мл хр. стекло Laurus - фото 1Бокал-флюте для шампанского 160 мл хр. стекло Laurus - фото 2

Бокал-флюте для шампанского 160 мл хр. стекло Laurus

Артикул: CH-039-827
13 оценок
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Характеристики товара

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