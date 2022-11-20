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Бокал-флюте для шампанского 160 мл хр. стекло Style Melodia - фото 1Бокал-флюте для шампанского 160 мл хр. стекло Style Melodia - фото 2

Бокал-флюте для шампанского 160 мл хр. стекло Style Melodia

Артикул: CH-043-915
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.159 кг
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