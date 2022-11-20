Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.159 кг
Кресло Виго
Стул Flower PK-04, темно-серый
Диван Лиссабон трехместный
Кресло игровое "Driver", искусственная черная кожа + оранжевая сетка
Садовый стул Isabellini в черном цвете
Светодиодный торшер V3075-3FL Birds 3*LED*18W
Стол Стоктон
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис