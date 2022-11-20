Товар в корзине. Перейти
Бокал-флюте для шампанского 170 мл хр. стекло Marilyn - фото 1Бокал-флюте для шампанского 170 мл хр. стекло Marilyn - фото 2

Бокал-флюте для шампанского 170 мл хр. стекло Marilyn

Артикул: CH-044-197
16 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для вина 260 мл хр. стекло Marilyn
Бокал для вина 260 мл хр. стекло Marilyn
Следующий Стакан Хайбол 350 мл хр. стекло Marilyn
Бокал для вина 260 мл хр. стекло Marilyn

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.192 кг
С этим товаром покупают
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, антрацит

Настоящее фото товара Диван Жемчуг двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена
5

Диван Жемчуг двухместный

Настоящее фото товара Светодиодная гирлянда Шарики Рахат Silver на батарейке 1.5 м, 10 шариков с теплым белым LED светом, прозрачный ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
15

Светодиодная гирлянда Шарики Рахат Silver на батарейке 1.5 м, 10 шариков с теплым белым LED светом, прозрачный ПВХ

Кресло Tower, светло-зеленыйНастоящее фото товара Кресло Tower, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
17

Кресло Tower, светло-зеленый

В наличии 4 шт.
Диван Флори-М textile венге beigeНастоящее фото товара Диван Флори-М textile венге beige, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
12

Диван Флори-М textile венге beige

Стул Atreve Mussi, зеленый/ черные ножкиНастоящее фото товара Стул Atreve Mussi, зеленый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена
5

Стул Atreve Mussi, зеленый/ черные ножки

Диван ТалиНастоящее фото товара Диван Тали, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390
Оптовая цена
8

Диван Тали

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
4

Кровать куб Метис