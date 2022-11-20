Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.192 кг
Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, антрацит
Диван Жемчуг двухместный
Светодиодная гирлянда Шарики Рахат Silver на батарейке 1.5 м, 10 шариков с теплым белым LED светом, прозрачный ПВХ
Кресло Tower, светло-зеленый
Диван Флори-М textile венге beige
Стул Atreve Mussi, зеленый/ черные ножки
Диван Тали
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис