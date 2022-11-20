Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.103 кг
Стул Самба, светло-бежевый, каркас хром
Венок декоративный Red
Стул с мягким сиденьем Сакура
Кресло пластиковое Net, антрацит
Кресло пластиковое Plus, красный
Стул Остин велюр тёмно-серый
Стул Comfri, серый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис