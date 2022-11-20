Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.708 кг
Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех
Столик кофейный Юпитер
Стол Лейден d1200
Стул Chilly рогожка светло-серый/ белые ножки
Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис