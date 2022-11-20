Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.184 кг
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, махаон, клен
Столешница Дуолит, круг 40
Cтул полубарный Thomas, бархат пудровый
Стул Остин велюр тёмно-серый
Пуфик Бегемот, розовый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис