Товар в корзине. Перейти
Бокал-флюте для шампанского 190 мл хр. стекло Etna RCR - фото 1

Бокал-флюте для шампанского 190 мл хр. стекло Etna RCR

Артикул: CH-037-976
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для вина 280 мл хр. стекло Etna RCR
Бокал для вина 280 мл хр. стекло Etna RCR
Следующий Бокал для вина 210 мл хр. стекло Marilyn RCR
Бокал для вина 280 мл хр. стекло Etna RCR

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.26 кг
С этим товаром покупают
Стул Oden красный x2Настоящее фото товара Стул Oden красный x2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Oden красный x2

В наличии 68 шт.
Ковер прямоугольный холодный бежевый LUNOНастоящее фото товара Ковер прямоугольный холодный бежевый LUNO, произведённого компанией ChiedoCover
49 390
Оптовая цена
3

Ковер прямоугольный холодный бежевый LUNO

Чехол на табурет, без поролона, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
34

Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый

Диван BeverlyНастоящее фото товара Диван Beverly, произведённого компанией ChiedoCover
от72 990
Оптовая цена
5

Диван Beverly

Стол Вега D100, Нераскладной, Дуб Канзас/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Вега D100, Нераскладной, Дуб Канзас/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
10 400
Оптовая цена
14

Стол Вега D100, Нераскладной, Дуб Канзас/ черный каркас

Пластиковый стул ВиолетНастоящее фото товара Пластиковый стул Виолет, произведённого компанией ChiedoCover
5 59016
6 590 ₽Оптовая цена
2

Пластиковый стул Виолет

В наличии 250 шт.
Аксессуар на стену Цветок 17Настоящее фото товара Аксессуар на стену Цветок 17, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
5

Аксессуар на стену Цветок 17

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
4

Кровать куб Метис