Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.26 кг
Стул Oden красный x2
Ковер прямоугольный холодный бежевый LUNO
Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый
Диван Beverly
Стол Вега D100, Нераскладной, Дуб Канзас/ черный каркас
Пластиковый стул Виолет
Аксессуар на стену Цветок 17
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис