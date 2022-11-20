Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.217 кг
Стул Caren II
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Диван Semeon, желто-белый
Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные
Стул Хофман, бежевый велюр/ белый каркас
Урна Гамма
Диван Veene текстиль, венге brown
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис