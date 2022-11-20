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Бокал-флюте для шампанского 210 мл хр. стекло Style Laurus - фото 1Бокал-флюте для шампанского 210 мл хр. стекло Style Laurus - фото 2

Бокал-флюте для шампанского 210 мл хр. стекло Style Laurus

Артикул: CH-044-164
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес0.173 кг
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