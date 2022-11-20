Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.173 кг
Стол Борг
Диван Loco трехместный
Стол ФАВОРИТ-2, 1250x750
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-7, синий
Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий
Стул Престиж черный
Стул Navy, черный, металлический
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис