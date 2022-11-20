Товар в корзине. Перейти
Бокал-флюте для шампанского 210 мл хр. стекло цветной Style Gipsy - фото 1Бокал-флюте для шампанского 210 мл хр. стекло цветной Style Gipsy - фото 2

Бокал-флюте для шампанского 210 мл хр. стекло цветной Style Gipsy

Артикул: CH-044-201
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Графин 1,16 л Караф без крышки хр. стекло Style Melodia
Графин 1,16 л Караф без крышки хр. стекло Style Melodia
Следующий Пуф Ispani
Графин 1,16 л Караф без крышки хр. стекло Style Melodia

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.185 кг
С этим товаром покупают
Стол обеденный КуинсиНастоящее фото товара Стол обеденный Куинси, произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена
16

Стол обеденный Куинси

Настоящее фото товара Подставка для ног Туман, произведённого компанией ChiedoCover
от970
12

Подставка для ног Туман

Подвесное кресло-кокон Alicante коричневоеНастоящее фото товара Подвесное кресло-кокон Alicante коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
13

Подвесное кресло-кокон Alicante коричневое

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от268 390
Оптовая цена
11

Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон

Стул Прайм экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Прайм экокожа коричневый

В наличии 10 шт.
Индийский ковёр «STORM»Настоящее фото товара Индийский ковёр «STORM», произведённого компанией ChiedoCover
884 390
Оптовая цена
10

Индийский ковёр «STORM»

Офисный стеллаж АнжеНастоящее фото товара Офисный стеллаж Анже, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена
3

Офисный стеллаж Анже

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
14

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
4

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Кровать куб МетисНастоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена
4

Кровать куб Метис