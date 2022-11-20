Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес0.185 кг
Стол обеденный Куинси
Подставка для ног Туман
Подвесное кресло-кокон Alicante коричневое
Комплект для отдыха Лаунж, на 9 персон
Стул Прайм экокожа коричневый
Индийский ковёр «STORM»
Офисный стеллаж Анже
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис