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Большая скамья Мальвина 1 - фото 1

Большая скамья Мальвина 1

7 оценок
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Скамья угловая Мальвина

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1140 мм
  • Глубина500 мм

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