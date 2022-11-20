Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина1140 мм
- Глубина500 мм
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Новогодний чехол на стул 03
Диван Честер черный
Модуль GRAND 2-х местный угловой
Люстра Smusso 5
Люстра Miraggio 6
Люстра Miraggio 4
Люстра Princess 12
Люстра Princess 8
Стол Орион 3
Диван Крестов