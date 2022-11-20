Добрые глаза и ласковая улыбка этого старичка обещают, что все загаданные в Новый год желания непременно сбудутся! По-другому быть не может, ведь декоративная фигура большого Санты выполнена в лучших традициях Светлого Рождества. Только посмотрите на его теплую шубку, колпак и меховые унты, загляните в мешок с сувенирами – перед вами настоящий представитель сказочной Лапландии! Большая игрушка - Норвежский Санта будет отлично смотреться в интерьере загородного дома, кафе или ресторана, торгового центра и не только. Санту можно сделать центром интерьерной композиции, поставить его рядом с высокой елкой или украсить им витрину - новогоднее настроение будет обеспечено!
Характеристики:
Размер: 81 см.
Материал: текстиль, пластик.
Вес: 2.53 кг
Длина упаковки: 0.41 м.
Ширина упаковки: 0.3 м.
Высота упаковки: 0.84 м.
Объем упаковки: 0.1035 м3
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