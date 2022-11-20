Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

13 оценок

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Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

4.6
43 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Добрые глаза и ласковая улыбка этого старичка обещают, что все загаданные в Новый год желания непременно сбудутся! По-другому быть не может, ведь декоративная фигура большого Санты в человеческий рост выполнена в лучших традициях Светлого Рождества. Только посмотрите на его теплую шубку, колпак и меховые унты, загляните в мешок с сувенирами – перед вами настоящий представитель сказочной Лапландии! Большая игрушка - Норвежский Санта будет отлично смотреться в интерьере загородного дома, кафе или ресторана, торгового центра и не только. Санту можно сделать центром интерьерной композиции, поставить его рядом с высокой елкой или украсить им витрину - новогоднее настроение будет обеспечено!

Характеристики:

Размер: 155 см.
Материал: текстиль, пластик

Материал Текстиль
Цвет красный / бордовый

Вес: 9.02 кг
Длина упаковки: 0.64 м.
Ширина упаковки: 0.4 м.
Высота упаковки: 1.64 м.
Объем упаковки: 0.4213 м3

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