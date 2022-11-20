Обаятельный Санта в клетчатой рубашке, штанах с латками и походных сапогах призывает вас поверить в добрую зимнюю сказку. Новогодняя фигура размером в человеческий рост изображает кудесника Санту в нетрадиционном, но не менее волшебном облике лесника, который собирается в путь на лыжах, с мешком хвороста и неожиданно присевшей на ветви совой. Даже в таком образе герой новогодних легенд узнаваем, его выдают добродушная улыбка, круглые очки и белоснежная борода. Большая игрушка - кукла Санты будет отлично смотреться в интерьере загородного дома, кафе или ресторана, торгового центра и не только. Санту можно сделать центром интерьерной композиции, поставить его рядом с высокой елкой или украсить им витрину - новогоднее настроение будет обеспечено!
Характеристики:
Размер: 155 см.
Материал: текстиль, пластик.
Цвет: красный
Вес: 9.02 кг
Длина упаковки: 0.64 м.
Ширина упаковки: 0.4 м.
Высота упаковки: 1.64 м.
Объем упаковки: 0.4213 м3
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