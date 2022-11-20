Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

15 оценок

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Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

4.5
42 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Обаятельный Санта в клетчатой рубашке, штанах с латками и походных сапогах призывает вас поверить в добрую зимнюю сказку. Новогодняя фигура размером в человеческий рост изображает кудесника Санту в нетрадиционном, но не менее волшебном облике лесника, который собирается в путь на лыжах, с мешком хвороста и неожиданно присевшей на ветви совой. Даже в таком образе герой новогодних легенд узнаваем, его выдают добродушная улыбка, круглые очки и белоснежная борода. Большая игрушка - кукла Санты будет отлично смотреться в интерьере загородного дома, кафе или ресторана, торгового центра и не только. Санту можно сделать центром интерьерной композиции, поставить его рядом с высокой елкой или украсить им витрину - новогоднее настроение будет обеспечено!

Характеристики:

Размер: 155 см.
Материал: текстиль, пластик.
Цвет: красный

Вес: 9.02 кг
Длина упаковки: 0.64 м.
Ширина упаковки: 0.4 м.
Высота упаковки: 1.64 м.
Объем упаковки: 0.4213 м3

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Основные характеристики

  • Высота1550 мм
  • Вес9.02 кг

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