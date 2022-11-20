Бра ADRIENNE
10 090 ₽
Настенная лампа-бра в стиле постмодерн со стеклянным плафоном
Детали
Цвет: Латунь
Стеновое крепление: Ø 15 см
Плафон: Ø 15 × 27 см
Область освещения: 1−3 кв.м
Тип цоколя лампы: Е14
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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