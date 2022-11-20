Бра ADRIENNE

11 оценок

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Бра ADRIENNE

4.9
10 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенная лампа-бра в стиле постмодерн со стеклянным плафоном

Детали

Цвет: Латунь
Стеновое крепление: Ø 15 см
Плафон: Ø 15 × 27 см
Область освещения: 1−3 кв.м
Тип цоколя лампы: Е14

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло
  • Ширина150 мм
  • Глубина210 мм
  • Высота270 мм

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