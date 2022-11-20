Бра ALEXIS
17 290 ₽
Бра с на латунной стойке
Детали
Цвет: Латунь
Материал плафона: Стекло
Тип лампы: Е27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
Подвесной светильник Beat Light Wide by Romatti
Люстра Odeon Light Foks
Люстра Lumion Marta
Люстра Alicante 8
Люстра Perla 7
Люстра Monile 6
Подвесная люстра Holyhead
Бра ALTOONA
Бра ANNIE
Бра Citilux CL
Настенный светильник Imex
Бра Imex MD
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер
Бра Настенный Citilux Дижон Light
Бра Настенный Citilux Тесла