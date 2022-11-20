Бра ALEXIS

14 оценок

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Бра ALEXIS

4.9
17 290 ₽
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Бра ALANA
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Бра ALIQUIPPA

Характеристики товара

Описание

Бра с на латунной стойке

Детали

Цвет: Латунь
Материал плафона: Стекло
Тип лампы: Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло, Мрамор
  • РазмерØ 120×450 мм

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