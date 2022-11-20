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Бра Альто, венге золото - фото 1Бра Альто, венге золото - фото 2Бра Альто, венге золото - фото 3Бра Альто, венге золото - фото 4Бра Альто, венге золото - фото 5

Бра Альто, венге золото

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Подвесной светильник Вегас, коричневый, 3 светильника
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Подвесной светильник Вегас, коричневый, 3 светильника

Характеристики товара

Описание

Люстра потолочная Венге + Золото

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Глубина210 мм
  • Мощность60 Вт

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