Бра ALTOONA

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Бра ALTOONA

4.9
13 790 ₽
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Бра ANNIE

Характеристики товара

Описание

Бра из латуни со стеклянным плафоном

Детали

1 лампа: 150 × 410 мм.
2 лампы: 310 × 410 мм.
Настенное крепление: Ø 120 мм.
Тип цоколя лампы: Е14

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, стекло

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