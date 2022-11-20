Бра из латуни со стеклянным плафоном
Детали
1 лампа: 150 × 410 мм.
2 лампы: 310 × 410 мм.
Настенное крепление: Ø 120 мм.
Тип цоколя лампы: Е14
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
Люстра Lightstar Vortico
Подвесная люстра Arti Lampadari Loano
Подвесной светильник Citilux CL
Люстра Gelid 1
Люстра Bella 50
Люстра Beira 8
Подвесная люстра Thurso
Бра Citilux CL
Настенный светильник Imex
Бра Imex MD
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер
Бра Настенный Citilux Дижон Light
Бра Настенный Citilux Тесла
Бра (Настенный) Citilux Бонна
Бра (Настенный) светодиодный с выключателем Citilux Визор