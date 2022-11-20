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Бра Альенде, Белый хром

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Люстра Альенде, 5 плафонов, Венге хром

Характеристики товара

Описание

Бра настенное однорожковое выполнено в современном стиле. Корпус светильника металлический, белого цвета, с декоративными хромированными элементами. Плафон стеклянный, полуматовый, необычной формы. Светильник с удобным выключателем, при монтаже можно установить плафоном вверх или вниз. Тип крепления к стене – планка. В изделии используются 1 лампа с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно использовать более яркие.

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Ширина125 мм
  • Глубина155 мм
  • Мощность75 Вт

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