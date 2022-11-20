Характеристики товара
Описание
Бра настенное однорожковое выполнено в современном стиле. Корпус светильника металлический, цвет венге, с декоративными хромированными элементами. Плафон стеклянный, полуматовый, необычной формы. Светильник с удобным выключателем, при монтаже можно установить плафоном вверх или вниз. Тип крепления к стене – планка. В изделии используются 1 лампа с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт, светодиодные лампы можно использовать более яркие.
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Ширина125 мм
- Глубина155 мм
- Мощность75 Вт