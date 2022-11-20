Бра AMY Melange Sconce

12 оценок

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Бра AMY Melange Sconce

4.6
19 690 ₽
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Бра ELIZA

Характеристики товара

Описание

Прекрасный в своей простоте бра в американском стиле AMY, изготовлен из итальянского натурального мрамора и металла цвета анодированной латуни
Каждый светильник имеет свой уникальный рисунок прожилок на мраморе, второго такого нет на всей планете
По мотивам бра дизайнера Kelly Wearstler Melange Sconce

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Мрамор
  • Диаметр245 мм
  • Глубина165 мм

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