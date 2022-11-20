Прекрасный в своей простоте бра в американском стиле AMY, изготовлен из итальянского натурального мрамора и металла цвета анодированной латуни
Каждый светильник имеет свой уникальный рисунок прожилок на мраморе, второго такого нет на всей планете
По мотивам бра дизайнера Kelly Wearstler Melange Sconce
Люстра подвесная Citilux Базель бронза
Светильник лофт Клетка
Люстра Marseille 20
Подвесная люстра Gunnison
Подвесная люстра Knutsford
Подвесная люстра Lea
Подвесная люстра Brookline
Бра JENNA
Бра MELANY
Бра PICTON
Бра QUEBEC
Бра Citilux CL
Настенный светильник Imex
Бра Imex MD
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер