Бра ANNIE

13 оценок

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Бра ANNIE

4.3
10 690 ₽
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Бра Citilux CL

Характеристики товара

Описание

Настенный светильник с комбинацией рассеянного и направленного света

Детали

Цвет плафона: Лён
Плафон: Ø 180 × 150 мм
Стеновое крепление: ш 110 × 160 мм
Длина провода: 1500 мм
Область освещения: 3−5 кв.м
Количество источников света: 2
Тип цоколя верхней лампы: Е27
Тип нижней лампы: LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Дерево, Текстиль

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