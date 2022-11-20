Настенный светильник с комбинацией рассеянного и направленного света
Детали
Цвет плафона: Лён
Плафон: Ø 180 × 150 мм
Стеновое крепление: ш 110 × 160 мм
Длина провода: 1500 мм
Область освещения: 3−5 кв.м
Количество источников света: 2
Тип цоколя верхней лампы: Е27
Тип нижней лампы: LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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