Бра ASTRID
19 990 ₽
Минималистский светодиодный настенный светильник-бра
Детали
Материал:Металл, Дерево
Цвета:Синий, Белый, Винно-красный
S:Ø 18 × 11 см (8W)
L:Ø 22 × 9 см (8W)
Тип лампы:LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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