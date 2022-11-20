Бра ASTRID

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Бра ASTRID

4.9
19 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Бра ASBESTOS
Бра ASBESTOS
Следующий Бра CHIETI
Бра CHIETI

Характеристики товара

Описание

Минималистский светодиодный настенный светильник-бра

Детали

Материал:Металл, Дерево
Цвета:Синий, Белый, Винно-красный
S:Ø 18 × 11 см (8W)
L:Ø 22 × 9 см (8W)
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • МатериалПолимеры, Металл

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Beat Light Wide by Romatti, произведённого компанией ChiedoCover
от6 820
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Beat Light Wide by Romatti

Настоящее фото товара Люстра Maytoni Spider, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
6

Люстра Maytoni Spider

Настоящее фото товара Люстра Freya Bice, произведённого компанией ChiedoCover
от5 920
Оптовая цена
12

Люстра Freya Bice

Настоящее фото товара Люстра Tigela 12, произведённого компанией ChiedoCover
от44 900
Оптовая цена
8

Люстра Tigela 12

Настоящее фото товара Подвесная люстра Brookline, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
8

Подвесная люстра Brookline

Подвесная люстра ClaireНастоящее фото товара Подвесная люстра Claire, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
8

Подвесная люстра Claire

Настоящее фото товара Подвесная люстра Douai, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
10

Подвесная люстра Douai

Другие товары из раздела бра и подсветка оптом

Настоящее фото товара Бра AVAH, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена
6

Бра AVAH

Бра BALLARATНастоящее фото товара Бра BALLARAT, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
13

Бра BALLARAT

Бра BEREAНастоящее фото товара Бра BEREA, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
5

Бра BEREA

Бра BERKELEYНастоящее фото товара Бра BERKELEY, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
6

Бра BERKELEY

Бра BEXHILLНастоящее фото товара Бра BEXHILL, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
13

Бра BEXHILL

Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 400
Оптовая цена
14

Бра Citilux CL

Настоящее фото товара Настенный светильник Imex, произведённого компанией ChiedoCover
от1 251
Оптовая цена
13

Настенный светильник Imex

Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
от1 668
Оптовая цена
12

Бра Imex MD

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Citilux Элиза

Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700
Оптовая цена
7

Бра Citilux Максвелл