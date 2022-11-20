Бра AVAH
19 690 ₽
Дизайнерское бра с шарнирным раздвижным маханизмом
Детали
Материал:Металл
Цвета:Черный + Золото
Размеры:Ø 15 × 36 см
Потолочное крепление:Ø 60 см
Длина провода:150 см
Область освещения:10−15 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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