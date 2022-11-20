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Бра Аврора с белым абажуром и выключателем - фото 1

Бра Аврора с белым абажуром и выключателем

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Люстра Аврора 600 с черными абажурами
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Характеристики товара

Описание

Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 75
Размещение: Настенное
Освещаемая площадь - кв.м: 4
Глубина, мм: 210
Высота, мм: 350

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