Характеристики товара
Описание
Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 75
Размещение: Настенное
Освещаемая площадь - кв.м: 4
Глубина, мм: 210
Высота, мм: 350
Тип cветильника: Бра
Мощность общая, Вт: 75
Размещение: Настенное
Освещаемая площадь - кв.м: 4
Глубина, мм: 210
Высота, мм: 350
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