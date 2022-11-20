Характеристики товара
Описание
Бра комплектуется необычным выгнутым плафон, который великолепно сочетается с бронзово-хромовым основанием. Плафон полупрозрачный, с лёгким бежевым тонированием. Полупрозрачность влияет на яркость – модель очень яркая, может использоваться даже в качестве самостоятельного источника света в небольших помещениях. Площадь освещения до 4 квадратных метров. Бра с завода оснащена удобно расположенным в нижней части основания выключателем в виде цепочки, что очень практично в пользовании. Перед установкой можно выбрать направление плафона – вверх, или вниз. Для этого нужно разжать фиксирующую гайку внутри основания, выставить удобное для вас направление плафона и зажать фиксирующую гайку обратно. В конструкции применяется качественный термостойкий патрон с ограничением по мощности для ламп накаливания до 75 ватт включительно, соответственно светодиодные лампы подходят любой яркости.
Основные характеристики
- Высота190 мм
- Длина205 мм
- Мощность75 Вт