Бра BALLARAT
11 190 ₽
Настенный светодиодный светильник
Детали
Материал:Металл
Размеры:ш 15, 6 × в 37, 6 см
Тип лампы:LED 8W
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
Люстра Pompea Ball by Romatti
Люстра Talento 7
Люстра Beatrix 8
Подвесная люстра Ashley
Подвесная люстра Ashfield
Подвесная люстра Natalia
Подвесная люстра Werribee
Бра BERKELEY
Бра BEXHILL
Бра BIARRITZ
Бра BLAIR
Бра Citilux CL
Настенный светильник Imex
Бра Imex MD
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер