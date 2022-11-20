Бра BALLARAT

13 оценок

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Бра BALLARAT

4.4
11 190 ₽
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Бра BEREA

Характеристики товара

Описание

Настенный светодиодный светильник

Детали

Материал:Металл
Размеры:ш 15, 6 × в 37, 6 см
Тип лампы:LED 8W

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл

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