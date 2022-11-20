Настенный светильник бра в скандинавском стиле
Детали
Материал:Металл, Дерево
Цвета:Серый, Белый, Зеленый
А (дерево):ш 13 × в 22 см
В (латунь):ш 13 × в 23 см
Вылет от стены:28 см
Плафон:Ø 13 × 12 см
Стеновое крепление:Ø 12 × 2, 5 см
Область освещения:3−8 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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