Бра BEREA

5 оценок

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Бра BEREA

4.2
9 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник бра в скандинавском стиле

Детали

Материал:Металл, Дерево
Цвета:Серый, Белый, Зеленый
А (дерево):ш 13 × в 22 см
В (латунь):ш 13 × в 23 см
Вылет от стены:28 см
Плафон:Ø 13 × 12 см
Стеновое крепление:Ø 12 × 2, 5 см
Область освещения:3−8 кв.м
Тип цоколя лампы:Е27

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Дерево

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