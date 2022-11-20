Товар в корзине. Перейти
Бра Бергхайм - фото 1

Бра Бергхайм

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Умная Люстра Транай, 50 Вт
Умная Люстра Транай, 50 Вт
Следующий Люстра Бергхайм
Умная Люстра Транай, 50 Вт

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Ширина360 мм
  • Длина180 мм
  • Материалметалл, стекло, хрусталь
  • Мощность80 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветзолотой, прозрачный

Похожие товары

Настоящее фото товара Бра Настенный Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Элиза

Настоящее фото товара Бра Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Бра Максвелл

Настоящее фото товара Бра Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Бра Спенсер

Настоящее фото товара Бра Настенный Дижон Light, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Бра Настенный Дижон Light

Бра CLНастоящее фото товара Бра CL, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
14

Бра CL

Настоящее фото товара Бра Настенный Бонна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный Бонна

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Бра Настенный светодиодный с выключателем Визор

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Бра Настенный светодиодный Декарт-6

Настоящее фото товара Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Бра Настенный светодиодный Декарт Плюс

Настоящее фото товара Бра Настенный Краков, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
9

Бра Настенный Краков

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чайник гостиничный электрический K02, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
7

Чайник гостиничный электрический K02

Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №1, произведённого компанией ChiedoCover
90 290
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Puntes №1

В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Малахит, темно-зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Малахит, темно-зеленое

Стул полубарный Баксан, черныйНастоящее фото товара Стул полубарный Баксан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
13

Стул полубарный Баксан, черный

Комплект мебели Бобби, серыйНастоящее фото товара Комплект мебели Бобби, серый, произведённого компанией ChiedoCover
138 590
Оптовая цена
12

Комплект мебели Бобби, серый

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден