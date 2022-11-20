Бра BERKELEY
11 590 ₽
Светильник в стиле постмодерн
Детали
Материал:Метал, Стекло
Цвет:Латунный оттенок
Цвет плафона:Синий, Дымчато-серый, Молочно-белый
Кол-во источников света:2
Диаметр плафона:Ø 14 см.
Высота плафона:35 см.
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный
Люстра Miraggio 6
Люстра Bellona 6
Люстра Intreccio 6 black
Люстра Monile 6
Подвесная люстра Anadarko
Подвесная люстра Lea
Бра BIARRITZ
Бра BLAIR
Бра BOBBIO
Бра BODMIN
Бра Citilux CL
Настенный светильник Imex
Бра Imex MD
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер