Бра BERKELEY

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Бра BERKELEY

5
11 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Бра BEREA
Бра BEREA
Следующий Бра BEXHILL
Бра BEXHILL

Характеристики товара

Описание

Светильник в стиле постмодерн

Детали

Материал:Метал, Стекло
Цвет:Латунный оттенок
Цвет плафона:Синий, Дымчато-серый, Молочно-белый
Кол-во источников света:2
Диаметр плафона:Ø 14 см.
Высота плафона:35 см.

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • МатериалМетал, Стекло

С этим товаром покупают

Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольныйНастоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
7

Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный

Настоящее фото товара Люстра Miraggio 6, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
11

Люстра Miraggio 6

Настоящее фото товара Люстра Bellona 6, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
14

Люстра Bellona 6

Настоящее фото товара Люстра Intreccio 6 black, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена
9

Люстра Intreccio 6 black

Настоящее фото товара Люстра Monile 6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена
7

Люстра Monile 6

Подвесная люстра AnadarkoНастоящее фото товара Подвесная люстра Anadarko, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена
10

Подвесная люстра Anadarko

Подвесная люстра LeaНастоящее фото товара Подвесная люстра Lea, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
7

Подвесная люстра Lea

Другие товары из раздела бра и подсветка оптом

Бра BIARRITZНастоящее фото товара Бра BIARRITZ, произведённого компанией ChiedoCover
21 690
Оптовая цена
13

Бра BIARRITZ

Бра BLAIRНастоящее фото товара Бра BLAIR, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена
14

Бра BLAIR

Бра BOBBIOНастоящее фото товара Бра BOBBIO, произведённого компанией ChiedoCover
15 390
Оптовая цена
7

Бра BOBBIO

Бра BODMINНастоящее фото товара Бра BODMIN, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена
13

Бра BODMIN

Настоящее фото товара Бра Citilux CL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 400
Оптовая цена
14

Бра Citilux CL

Настоящее фото товара Настенный светильник Imex, произведённого компанией ChiedoCover
от1 251
Оптовая цена
13

Настенный светильник Imex

Настоящее фото товара Бра Imex MD, произведённого компанией ChiedoCover
от1 668
Оптовая цена
12

Бра Imex MD

Настоящее фото товара Бра Настенный Citilux Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
12

Бра Настенный Citilux Элиза

Настоящее фото товара Бра Citilux Максвелл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700
Оптовая цена
7

Бра Citilux Максвелл

Настоящее фото товара Бра Citilux Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
8

Бра Citilux Спенсер