Характеристики товара
Описание
Бра настенная очень универсальная с точки зрения использования. Основание светильника - высококачественный металл. Плафон состоит из двух частей: прозрачной внешней и полупрозрачной внутренней. Прозрачная часть плафона очень облегчает внешний вид всей конструкции, за счёт неё светильники смотрятся очень изящно. Полупрозрачная внутренняя часть плафона даёт возможность добиться максимальной яркости, но вместе с тем свет мягкий, рассеянный. Цвет основания выполнен в цвете алюминий и хром, который отлично подойдет для любых решений интерьера. Плафон с завода установлен вверх, но вы также можете направить плафон вниз, ослабив предварительно гайку крепления внутри основания светильника, после выбора направления плафона, гайку нужно затянуть обратно. Бра оснащен выключателем, что расширяет возможность установки светильника в случае, если у вас не предусмотрен основной выключатель. Светильник можно использовать отдельно от основного освещения. Если вам не нужен свет во всей комнате, удобно использовать бра, это создаст приглушенный и уютный свет в определенной части помещения. В конструкции используются качественные термостойкие патроны, позволяющие применять лампы накаливания до 75 ватт включительно, соответственно энергосберегающие или светодиодные лампы можно применять любые, без ограничения по мощности. Светильник имеет защиту от влаги и пыли — IP20 и предназначен для использования в домашних интерьерах со средней влажностью. Площадь освещения данной модели до 4 квадратных метров.
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Глубина140 мм
- Мощность75 Вт