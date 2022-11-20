Бра BIARRITZ

13 оценок

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Бра BIARRITZ

4.6
21 690 ₽
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Бра BLAIR

Характеристики товара

Описание

Новый дизайнерский настенный светильник премиального качества в стиле Постмодерн

Детали

Материал:Металл, Стекло
Цвет:Латунь
Размеры:40×15 см.
Вылет от стены:30 см.
Кол-во ламп:E14, 1 x LED 7W
Площадь освещения:3 м.кв.

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло

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