Бра BIARRITZ
21 690 ₽
Новый дизайнерский настенный светильник премиального качества в стиле Постмодерн
Детали
Материал:Металл, Стекло
Цвет:Латунь
Размеры:40×15 см.
Вылет от стены:30 см.
Кол-во ламп:E14, 1 x LED 7W
Площадь освещения:3 м.кв.
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
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