Бра BREANNA
15 190 ₽
Зеркало с фоновой подсветкой
Детали
Материал:Металл, Стекло
Цвета:Розовый, Желтый, Темно-синий, Зеленый йогурт
Размеры:
S:Ø 33 см
L:Ø 54 см
Тип лампы:LED
Размеры могут незначительно отличаться от указанных.
Люстра подвесная Imex KL White Medium
Светильник лофт Трапеция Квиндесим X
Люстра Princess 5
Подвесная люстра Andria
Подвесная люстра Autumn
Подвесная люстра Hayley
Подвесная люстра Holyhead
Бра BRIANA
Бра BROMLEY
Бра BRONTE
Бра BROXTOWE
Бра Citilux CL
Настенный светильник Imex
Бра Imex MD
Бра Настенный Citilux Элиза
Бра Citilux Максвелл
Бра Citilux Спенсер