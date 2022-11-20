Бра BREANNA

13 оценок

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Бра BREANNA

4.8
15 190 ₽
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Бра BRENT

Характеристики товара

Описание

Зеркало с фоновой подсветкой

Детали

Материал:Металл, Стекло
Цвета:Розовый, Желтый, Темно-синий, Зеленый йогурт
Размеры:
S:Ø 33 см
L:Ø 54 см
Тип лампы:LED

Размеры могут незначительно отличаться от указанных.

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Основные характеристики

  • МатериалМеталл, Стекло

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